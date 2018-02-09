رئيس البرلمان الليبى يدين حادث تفجير بنغازى ويطالب بملاحقة الجناة





كتب - أحمد جمعة

أدن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح بشدة العمل الإرهابى الذى استهدف المصلين فى مسجد سعد بن عبادة فى مدينة بنغازى، وتقدم بأحر التعازى وأصدقها لعائلات الضحايا، داعيا أهالى الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبى فى بيان نقله – مستشاره الإعلامى – أن هذه الحادثة الإرهابية تأتى ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية الشنعاء ضد أبرياء يؤدون صلاة الجمعة عبادة لله الواحد القهار، داعيًا وزارة الداخلية والأجهزة الامنية والمخابراتية والشرطة الليبية وكل جهات الاختصاص فى هذا الشأن تتبع من قام بهذه الجريمة النكراء والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم.

ودعا رئيس البرلمان الليبى سكان مدينة بنغازى وكل المدن والقرى الليبية التعاون مع الأجهزة المختصة من الشرطة والأجهزة الأمنية والمخابراتية وغيرها ومساندتها فى هذه المرحلة حتى تتمكن من القبض على كل المجرمين والمخربين الذين تسببوا فى انتشار الجريمة والخراب والدمار والفوضى والإرهاب فى البلاد.

ودعا المستشار عقيلة صالح رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية الليبية وكل الجهات المختصة، أن ترفع درجة استعداد عملها فى شأن محاربة الإرهاب والفوضى والتصدي بكل قوة لها، والقبض عليهم وتقديم الجناة للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أيديهم من اثام نحو أبرياء عزل.