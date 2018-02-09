حملة لإزالة المبانى المخالفة بجميع وحدات مركز ابوكبير شرقية





الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد جودت عبد الرحمن رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية أن رئاسة المركز وجهت حملة إزالات اليوم بناء على بلاغ مديري جمعية بندر وكفر ابوكبير لقيام أحد المواطنين بالتعدي على الأرض الزراعية بالبناء في سوارس عزبة الصعايدة.

وأضاف ل" اليوم السابع " أن الحملة قامت بردم حفرة بمساحة 100 م وإزالة مبنى طوب بلوك علي مساحة 200 متر حتي سطح الأرض بحضور نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمسئول عن الازالات ورئيس قسم الإزالات وذلك بلودر مجلس المدينة.

وأوضح رئيس المركز أن الحملة شملت كل وحدات المركز وقامت بردم حفر جهزها أحد الأهالى بقرية القراموص التابعة للوحدة المحلية بالرحمانية علي مساحة 100 م.

كما تم ردم حفر جاهز للصب بقرية منشأة صدقى علي مساحة 110 متر لـ 15 حفرة وفى الوحدة المحلية ببنى عياض تم ردم حفر على مساحة 17 قيراط خلف بنزينة الغابة المحطة.