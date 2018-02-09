حفيدة الرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران تتهم وزير البيئة باغتصابها





باريس (أ ف ب)

أكدت حفيدة الرئيس الفرنسى الأسبق فرانسوا ميتران الجمعة، أنها تقف وراء اتهام بالاغتصاب منذ عقدين ضد وزير البيئة نيكولا أولو.

وبعدما كشفت صحيفة "لو باريزين" عن اسم باسكال ميتران، أصدرت الأخيرة بيانا يؤكد تقريرا ذكر بأنها تقدمت بشكوى عام 2008 ضد أولو، وهو مدافع شهير عن البيئة ونجم تلفزيونى.

لكن محاميها ميشيل دوفرانك أكد أن "اسم باسكال ميتران ارتبط دون موافقتها بالعاصفة الإعلامية المحيطة بنيكولا أولو، وهى كما عائلتها لا ترحب بأى حال من الأحوال بنشر" ذلك.

ولم تفض الشكوى القضائية ضد أولو إلى تحقيق كونها تقدمت بها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على الجريمة المفترضة، ما يعنى أنها تجاوزت مدة التقادم. لكنها عادت لتطارد الوزير هذا الأسبوع.

ونشرت مجلة "إيبدو" الأسبوعية رواية مطولة عن الاعتداء الجنسى الذى يشتبه فى أن أولو ارتكبه فى أحد منازله عام 1997، إلا أن الوزير نفى ذلك خلال مقابلة تلفزيونية الخميس.

ولم تشر المجلة إلى ميتران بالاسم لكنها أفادت أن الضحية من عائلة فرنسية بارزة كانت تبلغ من العمر 20 عاما أثناء الاغتصاب المفترض عندما كان أولو يبلغ من العمر 42 عاما.