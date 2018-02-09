حبس سائق بتهمة قتل زوجته الممرضة بسبب خلافات أسرية بمصر القديمة

حبس سائق بتهمة قتل زوجته الممرضة بسبب خلافات أسرية بمصر القديمةالجمعة، 09 فبراير 2018 03:58 م
كلابشات - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قرر المستشار فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة، بإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات،حبس سائق بمستشفى قصر العيني الفرنساوي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته الممرضة بسبب خلافات عائلية بينهما.
وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، بتشريح جثة ممرضة لقيت مصرعها على يد زوجها، حيث سدد لها الطعنات التى أودت بحياتها، إثر مشاجرة بينهما بسبب الخلافات الزوجية، وأمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة.
تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا من الأهالى بمشاجرة ومتوفية بمنطقة مساكن كوم الغراب، وبالانتقال عثر رجال المباحث على جثة "فاطمة ف ا س" 39 سنة، ممرضة، توفيت إثر إصابتها بطعنة نافذة بالرقبة، وجرح نافذ بالصدر وآخر قطعى بالساعد الأيسر.
ومن خلال الفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليها وزوجها "مجدى م ا ع" 58 سنة، سائق، مقيم محل البلاغ، بسبب خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين مطبخ" محدثا ما بها من إصابات، والتى أودت بحياتها، وتم نقلها لمستشفى قصر العينى.
على الفور، تم إعداد الأكمنة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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