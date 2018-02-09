"جمارك نويبع" تحبط محاولة مسافر تهريب 283 ألف جنيه إلى الأردن





كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، بالإشتراك مع قسم البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب مبلغ 283 ألف جنيه.

كانت إدارة البحث الجنائى بنويبع، أفادت من خلال مذكرة، قيام "م . ح . ع" مصرى، المسافر إلى الأردن على العبارة "سيناء" وبحوزته مبلغ بالجنيه المصرى يتجاوز الحد المسموح به قانوناً، تم تشكيل لجنة من رجال مصلحة الجمارك وبتفتيش الراكب عثر بحيازته على مبلغ 283 ألف جنيه مصرى مخبأه بين طيات الملابس داخل حقيبة "هاندباج".

وحررت اللجنة محضر الضبط اللازم يحمل رقم 1 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.