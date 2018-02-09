video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 07:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"جمارك نويبع" تحبط محاولة مسافر تهريب 283 ألف جنيه إلى الأردن

الجمعة، 09 فبراير 2018 08:02 م
"جمارك نويبع" تحبط محاولة مسافر تهريب 283 ألف جنيه إلى الأردن الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك


كتب أحمد يعقوب
إضافة تعليق

تمكن رجال جمارك نويبع برئاسة عماد السيد إبراهيم، مدير عام جمارك نويبع، بالإشتراك مع قسم البحث الجنائى من ضبط محاولة تهريب مبلغ 283 ألف جنيه.

كانت إدارة البحث الجنائى بنويبع، أفادت من خلال مذكرة، قيام "م . ح . ع" مصرى، المسافر إلى الأردن على العبارة "سيناء" وبحوزته مبلغ بالجنيه المصرى يتجاوز الحد المسموح به قانوناً، تم تشكيل لجنة من رجال مصلحة الجمارك وبتفتيش الراكب عثر بحيازته على مبلغ 283 ألف جنيه مصرى مخبأه بين طيات الملابس داخل حقيبة "هاندباج".

وحررت اللجنة محضر الضبط اللازم يحمل رقم 1 لسنة 2018 والتحفظ على المضبوطات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. جمارك دمياط تمنع تهريب 18 قطعة آثار تعود لعصور مختلفة قادمة من فرنسا

جمارك مطار القاهرة تضبط راكبا حاول تهريب مستحضرات تجميل قادمة من دبى

جمارك المطار تحبط تهريب 140 "آى فون" داخل حقائب وملابس راكب قادم من الصين

مصلحة الجمارك

تهريب

نقد اجنبى

اخبار اقتصاد

وزارة المالية

سيناء



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة