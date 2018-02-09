جمارك المطار تحبط تهريب 140 "آى فون" داخل حقائب وملابس راكب قادم من الصين

جمارك المطار تحبط تهريب 140 "آى فون" داخل حقائب وملابس راكب قادم من الصينالجمعة، 09 فبراير 2018 04:55 م
هاتف أى فون- أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، محاولة لتهريب 140 هاتفا "آى فون" مع راكب قادم من الصين حاول تهريبهم أسفل ملابسه.
وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من الصين، اشتبه محمد أمين رئيس القسم بلجنة الخط الأخضر، فى راكب مصرى، وكلف ماجد موسي مدير إدارة الحركة المشرف، على صالة الوصول، محمد نبيل إبراهيم مأمور الجمرك، بتفتيش الراكب وأثناء ذلك تلاحظ وجود انتفاخ بجيوب وأسفل ملابس الراكب، وبتفتيش الراكب ذاتيا، عثر على 140 هاتفا محمولا ماركة آيفون .
وأمر أسامة مصطفى، مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط بالمضبوطات بعد العرض على الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، رئيس إلادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.
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