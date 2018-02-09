توصيل الغاز الطبيعى لـ 126 ألف و978 منزل و310 مخبزا و62 مصنع بنى سويف

توصيل الغاز الطبيعى لـ 126 ألف و978 منزل و310 مخبزا و62 مصنع بنى سويفالجمعة، 09 فبراير 2018 01:47 ص
توصيل الغاز الطبيعى
بنى سويف أيمن لطفى
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أعلنت محافظة بني سويف عن أخر مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال توصيل الغاز الطبيعي ، حيث تبين من تقارير شركة وادي النيل للغاز حول موقف الغاز الطبيعي "والتي وجه بإعدادها المحافظ المهندس شريف حبيب " أن هناك زيادة مطردة ،خلال شهر ينايرالماضي، في توصيل خدمة الغاز الطبيعي للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية في دائرة المحافظة
وذكر بيان للعلاقات العامة بالمحافظة أمس الخميس، أنه تم توصيل الخدمة لـ 1860عميلا منزليا جديداً ليصل بذلك إجمالي العملاء المنزليين إلى 126 ألف و978 عميلا، فيما بلغ عدد العملاء التجاري "المعادل منزلى" 212 عميلاً ، في حين وصل اجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز الطبيعى 143مخبزاً، فيما بلغ عدد العملاء "التجاري" 167 عميلا مابين مخابز افرنجية ومطاعم.
واضاف البيان : بالنسبة للعملاء الصناعيين وصل إجمالى العدد إلى 62 مصنعاً بمختلف المناطق الصناعية، فيما يجرى حالياً تنفيذ أعمال زيادة سعة محطة التخفيض والقياس بمنطقة بياض العرب الصناعية لاستيعاب أكبر عدد من المصانع , بينما يتم حاليا أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 مصانع أخرى
وبالنسبة لموقف توصيل الغاز الخاص بـ " مشروع 7500 عميل " وصل اجمالي الأسر المستفيدة من خدمة توصيل الغاز : 3669 أسرة بقرية بني هاورن , و 3887 أسرة بقرية تزمنت الشرقية , 671 بعزبة أحمد وهبة وسعيد خفاجة , 3003 أسرة بمنطقة الحمرايا شرق النيل , كما تجري أعمال توصيل الغاز بعمارات محي الدين/ تزمنت الشرقية ليصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة 187 أسرة
وحول موقف توصيل الغاز بالنسبة لـ "مشروع 27500 عميل " تم توصيل الخدمة لعدد 2468أسرة بالكوم الأحمر, فيما تم توصيل الخدمة لـ 354 أسرة بمنشية الروضة , والبدء في أعمال توصيل الغاز لمركزناصر حيث وصل عدد الأسر المستفيدة من الخدمة إلى 9248 أسرة بمركز ناصر وجاري أعمال المسح الميداني و إعداد لوحة تنفيذية لتغذية منطقة الشناوية بناصر,بجانب توصيل الخدمة لعدد 14119 أسرة بمركز الفشن ، بالإضافة إلى 6759 أسرة بالواسطى
وفيما يتعلق بموقف توصيل الخدمة ببعض الأحياء بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل فقد كشف التقرير الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية والبدء في أعمال التعاقدات والتركيبات لدى العملاء بالحيين الأول والثالث ،فيما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية لزوم توصيل الغاز الطبيعي لمركز المدينة .
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