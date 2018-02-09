تقرير للنيابة الإدارية يكشف حجم الأموال المستردة لخزينة الدولة





كتب عبد الله محمود

تصدر غداً النيابة الإدارية تقريراً تفصيلياً عن عمل وحدة قضايا الاستثمار منذ نشأتها فى أول سبتمبر 2015 وحتى الآن.

يتضمن التقرير إجمالى المبالغ المالية التي نجحت الوحدة في استردادها للخزانة العامة للدولة، وكبريات القضايا وأبرز مشاكل المستثمرين التى نجحت الوحدة فى انهائها بشكل سريع وفعال ، بحيث حققت الوحدة الغرض الأساسى من إنشائها بالحفاظ على المال العام للدولة من ناحية، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية والحرص على تنفيذ الجهات الإدارية للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لحل منازعات الاستثمار بعيداً عن الإجراءات القضائية النمطية من ناحية أخرى.