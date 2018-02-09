تعرف على المشروعات التنموية بقرية "كومير إسنا" فى 15 معلومة





الأقصر – أحمد مرعى

افتتح محمد بدر محافظ الأقصر، عددا من المشروعات التنموية بقرية كومير بمركز إسنا، نفذتها مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى فى إطار الخطة المجتمعية لتقديم الخدمات التنموية فى معظم محافظات مصر، بحضور هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب بمؤسسة مصر الخير .

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" قائمة المشروعات التى دعمها البنك الأهلى ومؤسسة مصر الخير بقرية كومير إسنا:-

1- بناء مدرسة تعليم أساسى بقرية كومير بإسنا تضم 22 فصلا دراسيا.

2- العمل على تطوير وتجهيز مدرستين للتعليم الأساسى والابتدائى وتجهيز المدارس بالأثاث والأدوات المدرسية اللازمة.

3- توفير الزى المدرسى للطلاب ودعم الأنشطة الطلابية لـ1336 طالبا بالقرية.

4- تنفيذ 7 برامج للتنمية المهنية لـ 119 معلما وتدريب القيادة المدرسية ومجالس الأمناء.

5- البدء فى العمل بمشروع تحسين بيئة العمل بالقرية.

6- إعادة بناء 49 منزلاً وترميم 16 منزلاً وتسقيف 18 منزلاً وإنشاء دورات مياه لـ 11 منزلاً.

7- توفير مستلزمات منزلية ومعيشية لـ 56 أسرة بقرية كومير.

8- توفير 40 مشروع تربية أغنام بواقع 4 رؤوس لكل مستحق.

9- توفير مشروعات متناهية الصغر حرفية وتجارية لـ 40 أسرة.

10- إحلال وتجديد ودعم المناطق المحرومة بالقرى بـ 70 ألف متر شبكات UPVC تخدم 52 ألف نسمة فى 8 قرى بمحيط الوحدة المحلية لقرية كومير.

11- تنفيذ 3600 وصلة منزلية لنقل الأسر على الخطوط الجديدة.

12- يجرى تنظيم قوافل طبية شاملة وقوافل رمد لخدمة القرية.

13- إجراء تحاليل للكشف عن بؤر الإصابة بفيروس سى لـ 2880 شخصا بقرية كومير.

14- إعادة بناء الوحدة الصحية بقرية القرايا.

15- العمل على تطوير الخدمات والبنية التحتية بالقرية خلال الفترة المقبلة.