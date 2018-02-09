تعرف على اختصاصات لجنة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الأعلى للاعلام"





كتب محمد السيد

تتشكل لجنة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مجدى لاشين، وتختص اللجنة بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى .



ويقدم "اليوم السابع"، شرحا مبسطا فى عدة نقاط، حول اختصاصات اللجنة:



- تضطلع اللجنة بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الإجتماعى للكشف عن التوجهات السائدة لدى الفئات الاجتماعية المختلفه من الشباب والكبار .



- تضطلع اللجنة أيضا بالمتابعة اليومية للكشف عن التوجهات السائدة لدى الطبقات الاجتماعيه المتباينة .



- تهدف للتعرف اليومى على التحولات والتطورات التى تطرأ على الأفكار السائدة فى تلك الصفحات .