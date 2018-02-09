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تعرف على اختصاصات لجنة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الأعلى للاعلام"

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:00 م
تعرف على اختصاصات لجنة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الأعلى للاعلام" مجدى لاشين


كتب محمد السيد
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 تتشكل لجنة متابعة مواقع التواصل الاجتماعى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مجدى لاشين، وتختص اللجنة بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعى .

ويقدم "اليوم السابع"، شرحا مبسطا فى عدة نقاط، حول اختصاصات اللجنة:

- تضطلع اللجنة بالمتابعة اليومية لصفحات مواقع التواصل الإجتماعى للكشف عن التوجهات السائدة لدى الفئات الاجتماعية المختلفه من الشباب والكبار .

- تضطلع اللجنة أيضا بالمتابعة اليومية للكشف عن التوجهات السائدة لدى الطبقات الاجتماعيه المتباينة .

- تهدف للتعرف اليومى على التحولات والتطورات التى تطرأ على الأفكار السائدة فى تلك الصفحات . 


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