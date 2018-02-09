تطهير القطامية من لصى موتوسيكلات وإعادة 4 مركبات مسروقة لمالكيها





كتب كريم صبحى

نجح رجال مباحث القطامية فى القبض على عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات البخارية وأعادوا 4 دراجات لأصحابها.

قررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بسرقة الدراجات النارية.

كانت البداية أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة القطامية، للأوضاع بمنطقة إسكان الشباب، حيث اشتبهوا فى شخصين يستقلان دراجة بخارية تحمل أرقام "أ ف د 6923" وبفحصهما تبين أنهما كلا من "بدر. ص.ن" 19 سنة، عاطل، و" صابر.م. ن" 17 سنة، عاطل.

وبمواجهتهما عن مصدر الدراجة البخارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وبسؤال مالكها اتهمها بالسرقة.

وبتطوير مناقشتهما للربط بينهما والحوادث المجهولة اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وبإرشادهما ضبط رجال المباحث الدراجتين الأولى والثانية فى مكان إخفائهما بالبدرشين، كما ضبطوا الدراجة الثالثة بالحى العاشر لمدينة نصر.