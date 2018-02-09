"تضامن البحيرة": تشكيل 116 لجنة لتنقية كشوف المستفدين من "تكافل وكرامة"





البحيرة - ناصرجودة - جمال ابو الفضل

أكد سامى الصياد وكيل وزارة التضامن بالبحيرة على تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع تكافل وكرامة بكافة أنحاء المحافظة وذلك لحماية الطبقات الفقيرة خاصة فى المناطق النائية والأكثر احتياجا ، مضيفا أنه تم تسليم 120 ألف "فيزا كارد" حتى الآن لصرف مستحقات المواطنين المشاركين فى هذا المشروع التنموى.

وأوضح وكيل وزارة التضامن فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع " ، أنه تمت مراجعة أعمال المشروع بشكل شامل وذلك لتحقيق العدالة والشفافية من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه ، لافتا إلى تدشين برنامج خاص لمتابعة ومراجعة صرف المستحقات المالية للمواطنين تحت إسم لجان المسائلة المجتمعية.

وأشار وكيل وزارة التضامن إلى تشكيل 116 لجنة للمسائلة المجتمعية تضم 1508 اعضاء من الشخصيات العامة بالقرى والمراكز للتحقق من مدى انطباق شروط مشروع تكافل وكرامة على المستفدين من الأهالى قبل صرف مستحقاتهم المالية وتوزيع كروت "الفيزا " عليهم وذلك لكونهم على معرفة كاملة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستحقين .

وعن مهام لجان المساءلة المجتمعية ، قال وكيل وزارة التضامن ، أن أهم مهام تلك اللجان تنقية كشوف المستفدين من المشروع والإبلاغ عن اى مخالفات إدارية وذلك لمواجهة أى حالات فساد فى هذا الشأن بالإضافة إلى مساعدة المواطنين وتسهيل إجراءات التقديم الخاصة بهم ، مشيرا الى أن لجان المساءلة المجتمعية تتكون من 13 عضواً برئاسة رئيس الوحدة المحلية وتضم فى عضويتها رئيس الوحدة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن وعدد من القيادات النسائية الشعبية والقيادات الشبابية والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية التنموية بالإضافة إلى ممثلين عن المدارس والوحدات الصحية و شخصيات دينية اسلامية ومسيحية ممثلة فى أمام مسجد وكاهن الكنيسة بالمناطق المستهدفة.

وعن الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال مشروع تكافل وكرامة ، أكد وكيل وزارة التضامن أنه تم اختيار محافظة البحيرة لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى التى سيتم تطبيق برنامج الخدمات الطبية المجانية على المستحقين فى برنامج تكافل وكرامة داخل الوحدات الصحية وعددها 107 وحدة صحية و6 مستشفيات على مستوى المحافظة.