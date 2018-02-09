تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى





كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية، إلى 7.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1090 مليون ورقة منفذة على 139 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1206 مليون ورقة منفذة على 155 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 6 ملايين جنيه، وبلغت كمية التداول 4.9 مليون ورقة منفذة على 955 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 70.05% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 29.95%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة، بين 3445 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 821 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 66 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1463 مليون جنيه بحجم تداول 229 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 57 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4908 مليون جنيه بحجم تداول 1050 ورقة مالية منفذة من خلال 124 ألف عملية.