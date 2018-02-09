تجار: أقل عرض فى مناقصة مصرية لشراء القمح يبلغ 206.60 دولار للطن





هامبورج (رويترز)

قال تجار إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، فى مناقصة لشراء القمح بلغ 206.60 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد قمح روسى.

وقدمت إيه.أو.إس العرض، ومن المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية نتائج المناقصة، التى تطلب قمحا للشحن خلال الفترة بين 12 و22 مارس، فى وقت لاحق اليوم الجمعة.