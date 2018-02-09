تجار: أقل عرض فى مناقصة مصرية لشراء القمح يبلغ 206.60 دولار للطن

تجار: أقل عرض فى مناقصة مصرية لشراء القمح يبلغ 206.60 دولار للطنالجمعة، 09 فبراير 2018 03:04 م
القمح
هامبورج (رويترز)
إضافة تعليق
قال تجار إن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، فى مناقصة لشراء القمح بلغ 206.60 دولار للطن على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد قمح روسى.
وقدمت إيه.أو.إس العرض، ومن المتوقع أن تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية نتائج المناقصة، التى تطلب قمحا للشحن خلال الفترة بين 12 و22 مارس، فى وقت لاحق اليوم الجمعة.
إضافة تعليق
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة