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بعد افتتاح البابا تواضروس لمستشفى جديد.. 5 معلومات عن المستشفيات الكنسية

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:00 ص
بعد افتتاح البابا تواضروس لمستشفى جديد.. 5 معلومات عن المستشفيات الكنسية البابا تواضروس خلال افتتاح مستشفى كنسية جديدة


سارة علام
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افتتح البابا تواضروس الثاني، مستشفى سان بولا التابع لدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، منذ أيام، كواحدة ضمن المستشفيات الكنسية التى دأبت الكنائس على تأسيسها فتعرف عليها.

1- تأسيس المستشفيات الكنسية فكرة دخلت مصر فى القرن الثامن عشر مع وصول الإرساليات التبشيرية الإنجيلية التى بدأت تجتذب المصريين بالمدارس والمستشفيات.

2- بعدما حققت المستشفيات الإنجيلية نجاحًا فى المجتمع المصرى إذ تقدم خدماتها للمسلمين والأقباط بدأت الكنيسة القبطية فى تأسيس مستشفيات لها.

3- من بين المستشفيات الكنسية الناجحة المركز الطبى الإنجيلى بالعباسية التابع للكنيسة الإنجيلية، ومستشفى سانت ماريا بأسيوط، ومستشفى كنيسة العذراء بالزيتون ومستشفى القديسة دميانة بالهرم وغيرها.

4- افتتح البابا تواضروس مايو الماضى مركزًا لعلاج الكلى تابع لمستشفى مارمرقس بشبرا بعدما لاحظت الكنيسة حاجة المجتمع لهذا النوع من العلاجات.

5- اعتمد البابا تواضروس ديسمبر الماضى لائحة جديدة تنظم العمل بالمستشفيات الكنسية خاصة فى مدينة الإسكندرية.

 


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مستشفيات كنسية

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