بعد افتتاح البابا تواضروس لمستشفى جديد.. 5 معلومات عن المستشفيات الكنسية

سارة علام

افتتح البابا تواضروس الثاني، مستشفى سان بولا التابع لدير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، منذ أيام، كواحدة ضمن المستشفيات الكنسية التى دأبت الكنائس على تأسيسها فتعرف عليها.

1- تأسيس المستشفيات الكنسية فكرة دخلت مصر فى القرن الثامن عشر مع وصول الإرساليات التبشيرية الإنجيلية التى بدأت تجتذب المصريين بالمدارس والمستشفيات.

2- بعدما حققت المستشفيات الإنجيلية نجاحًا فى المجتمع المصرى إذ تقدم خدماتها للمسلمين والأقباط بدأت الكنيسة القبطية فى تأسيس مستشفيات لها.

3- من بين المستشفيات الكنسية الناجحة المركز الطبى الإنجيلى بالعباسية التابع للكنيسة الإنجيلية، ومستشفى سانت ماريا بأسيوط، ومستشفى كنيسة العذراء بالزيتون ومستشفى القديسة دميانة بالهرم وغيرها.

4- افتتح البابا تواضروس مايو الماضى مركزًا لعلاج الكلى تابع لمستشفى مارمرقس بشبرا بعدما لاحظت الكنيسة حاجة المجتمع لهذا النوع من العلاجات.

5- اعتمد البابا تواضروس ديسمبر الماضى لائحة جديدة تنظم العمل بالمستشفيات الكنسية خاصة فى مدينة الإسكندرية.