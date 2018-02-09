برلمانى إسرائيلى يلتقى نائب المستشار النمساوى





القدس (أ ف ب)

يلتقى برلمانى إسرائيلى نائب المستشار النمسوى وزعيم حزب الحرية اليمينى المتطرف الذى أسسه نازيون سابقون الأسبوع المقبل، على ما أفاد متحدث الجمعة، رغم تحذير حكومة إسرائيل من هكذا لقاءات.

ويجتمع يهودا جليك، وهو حاخام إسرائيلى أمريكى فى حزب ليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه "الأسبوع المقبل فى فيينا"، وفقا لمتحدث.

ومن المقرر أن يلتقى غليك أيضا وزيرة الخارجية كارين كنيسل، من حزب الحرية ايضا بحسب المتحدث دون مزيد من التفاصيل.

وتوصل حزب الحرية إلى اتفاق مع حزب المحافظين فى ديسمبر الماضى لتشكيل ائتلاف حكومى بعد الانتخابات العامة التى جرت فى أكتوبر.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية آنذاك أنها ستعمل مع الحكومة الائتلافية الجديدة فى النمسا.

وشددت آنذاك على عدم وجود اتصالات مع وزراء حزب الحرية "فى اللحظة الراهنة".

وقال نتنياهو حينها إنه يخطط لاقامة اتصال مباشر مع المستشار النمسوى سيباستيان كورتز، زعيم الحزب المسيحى الديموقراطى.