بدء توافد المواطنين لحضور احتفالية الأشراف بأسيوط لدعم السيسي لفترة ثانية





أسيوط - محمود عجمى

بدأ منذ قليل توافد المئات من المواطنين، على قنطرة المجذوب الأثرية بمدينة أسيوط، لحضور مؤتمر دعم الرئيس السيسي، والذى تنظمه الطريقة الخليلية بحضور الشيخ صالح أبو خليل، نقيب الأشراف بالشرقية رئيس الجمعية الخليلية.

ويشارك فى المؤتمر النائب طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة السابق، ونواب سابقون وحاليون بمجلس النواب، والفنان هانى سلامة، والفنان إيهاب فهمى والفنانة حنان شوقى، والمطرب خالد على، والمنشد محمود ياسين التهامى.

وقال اللواء خالد زردق، المنسق العام لحملة الجمعية الخليلية، أن فضيلة الشيخ صالح أبو خليل، طالب أبناء الجمعية على مستوى الجمهورية، بدعم الرئيس السيسى، لفترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة الإنجازات، واجتثاث الإرهاب من جذوره.

وتابع زردق، أن الجمعية الخليلية ستقيم عدة مؤتمرات فى محافظات الصعيد والوجه البحرى، والمحافظات الحدودية، لدعم السيسى.