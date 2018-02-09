بتر ساق طفل دهسه قطار متجه للقاهرة بمدينة إسنا

محطة قطار -أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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دهس قطار متجه من أسوان إلى القاهرة، طفلا خلال سيره بمدينة إسنا، اليوم الجمعة، وبتر الأطباء بمستشفى إسنا المركزى ساق الطفل جراء الحادث، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين، إخطارا من غرفة النجدة يفيد بتعرض طفل يدعى "محمد.ح.ح" بمدينة إسنا لواقعة دهس أسفل عجلات أحد القطارات المتوجهة من أسوان للقاهرة، فتم نقله على الفور لمستشفى إسنا المركزى، وتم بتر ساقه جراء الحادث، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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