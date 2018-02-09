انقطاع مياه الشرب بمنطقتى قحافة وحنين بالفيوم السبت المقبل.. اعرف السبب

انقطاع مياه الشرب بمنطقتى قحافة وحنين بالفيوم السبت المقبل.. اعرف السببالجمعة، 09 فبراير 2018 07:00 ص
الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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قررت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى قطع مياه الشرب بمنطقتى قحافة وعزبة حنين بمركز ومدينة الفيوم، غدا السبت، من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً، نظرا لأعمال الصيانة وعملية تطوير العشوائيات وصيانة شبكات مياه الشرب.
وأصدر الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم توجيهاته لرئيس مركز ومدينة الفيوم بالتنسيق مع مسئولى المستشفيات والمخابز الواقعة فى نطاق المواقع المذكورة لتدبير الاحتياجات من المياه حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تهيب محافظة الفيوم بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة أعمال الصيانة.
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