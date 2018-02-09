video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

انفجار عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:58 م
انفجار عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة الحرم الإبراهيمى


كتب أحمد عبد الرحمن
إضافة تعليق

انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفادت فضائية "ON Live"، فى خبر عاجل لها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إسرائيل منعت رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى 49 مرة يناير الماضى

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فتى قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل وآخر جنوب القدس

الاحتلال يحتجز فتاة قرب الحرم الإبراهيمى فى الخليل ويعتقل 3 آخرين بالقدس

الحرم الابراهيمى

الضفه الغربيه

فلسطين



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة