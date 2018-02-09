انفجار عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة

انفجار عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلةالجمعة، 09 فبراير 2018 11:58 م
الحرم الإبراهيمى
كتب أحمد عبد الرحمن
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انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفادت فضائية "ON Live"، فى خبر عاجل لها.
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