انفجار عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة





كتب أحمد عبد الرحمن

انفجرت منذ قليل عبوة ناسفة قرب الحرم الإبراهيمى بالضفة الغربية المحتلة، وذلك حسبما أفادت فضائية "ON Live"، فى خبر عاجل لها.