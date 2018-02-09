انطلاق اللقاء العلمي لقسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان بطنطا





الغربية- أحمد زيادة

انطلقت اليوم الجمعة فعاليات اللقاء العلمي لقسم التركيبات الثابتة بكلية طب الأسنان تحت رعاية الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا،بمركز المؤتمرات بالمجمع الطبي.

عقد المؤتمر بحضور الدكتوره هدى أمين رشاد عميد الكلية ، والدكتور عبد الفتاح صدقة رئيس جامعة طنطا الأسبق ، والدكتور أحمد شكل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، ووكلاء كلية طب الأسنان وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، وحشد كبير من الطلاب والطالبات

وأشاد رئيس الجامعة بدور قسم التركيبات الثابتة في تنظيم هذا اللقاء العلمي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية ، مشيرًا إلي أهمية تبادل الخبرات، بين الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات، والجهات المعنية للوقوف علي الجديد في هذا المجال ، وفى نهاية كلمته اعرب "سبع" عن خالص اعتزازه وتقديره الشديدين لكلية طب الاسنان، متمنيا أن تحقق الكلية الصدارة بين كليات طب الأسنان والمنافسه العلمية من خلال برامجها التعليمية وأنشطتها البحثية وخدماتها المجتمعية.

وفى كلمة ألقتها الدكتورة هدى أمين رشاد عميد الكلية ، أشارت إلى التزام كلية طب الأسنان بتقديم خدمات متميزة للتعليم والتعلم وخدمة المجتمع ،وتخريج أطباء أسنان مؤهلين معرفياً ومهارياً ليصبحوا قادرين علي تلبية احتياجات المجتمع وإجراء الأبحاث العلمية المطوره في مجالات صحة الفم والأسنان.

من جانبه أشاد الدكتور محمود شكل ، رئيس قسم التركيبات الثابتة بالكلية ، بالجهود التى بذلها القسم فى احتضان هذا اللقاء من أجل التطوير المستمر للعملية التعليمية ، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف الكلية ورسالتها ، مشيراً إلى أن اللقاء شهد حضوركوكبة من علماء التخصص من مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وكافة الجامعات المصرية .

وعلى هامش حفل الافتتاح ، تقدم الدكتور محمود شكل بإهداء وتقديم درع للدكتور الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا ، تقديرًا لجهوده فى احتضان هذا اللقاء.