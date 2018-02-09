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انطلاق القوافل الثقافية للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا بالمنوفية

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:00 ص
انطلاق القوافل الثقافية للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا بالمنوفية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة


المنوفية – محمود شاكر
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تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بثقافة المنوفية 5 قوافل ثقافية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمد مظلة الخدمات الثقافية للمناطق المحرومة والحدودية الأكثر احتياجا .

ومن المقرر أن تبدأ القوافل يوم 15 فبراير الجارى بقرية الكوم الأخضر بالبتانون ، يوم 19 فبراير بقرية الخطاطبة بالسادات ، يوم 26 فبراير بقرية زرقان بميت أبو الكوم ، يوم 5 مارس المقبل بقرية قويسنا البلد وتختتم القوافل بقرية سبك الضحاك بالباجور .

وأكد صبرى عبد الرحمن  مدير عام  ثقافة المنوفية، أن هذه الدورات تعمل على توفير الثقافة الكاملة والمعلومات للمناطق الأكثر احتياجا وفى إطار خطة الرئيس للنهوض بهذه المناطق .


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