انطلاق القوافل الثقافية للمناطق المحرومة والأكثر احتياجا بالمنوفية





المنوفية – محمود شاكر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة ، بثقافة المنوفية 5 قوافل ثقافية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتنمية المحلية، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمد مظلة الخدمات الثقافية للمناطق المحرومة والحدودية الأكثر احتياجا .

ومن المقرر أن تبدأ القوافل يوم 15 فبراير الجارى بقرية الكوم الأخضر بالبتانون ، يوم 19 فبراير بقرية الخطاطبة بالسادات ، يوم 26 فبراير بقرية زرقان بميت أبو الكوم ، يوم 5 مارس المقبل بقرية قويسنا البلد وتختتم القوافل بقرية سبك الضحاك بالباجور .

وأكد صبرى عبد الرحمن مدير عام ثقافة المنوفية، أن هذه الدورات تعمل على توفير الثقافة الكاملة والمعلومات للمناطق الأكثر احتياجا وفى إطار خطة الرئيس للنهوض بهذه المناطق .