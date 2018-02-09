انتهاء لجنة اختيار عميدى "الآثار والآداب" بجامعة سوهاج من تقييم المرشحين





سوهاج محمود مقبول

انتهت لجنة جامعة سوهاج لاختيار عميدى كليتى الآثار والآداب برئاسة الدكتورأحمد عزيز رئيس الجامعة من مقابلة المرشحين للمنصب فى الكليتين، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة المركزية .

وقال رئيس الجامعة إن لجنة اختيار العمداء الخاصة بكليتى الآثار، والآداب، اجتمعت لتقييم المرشحين بناءً على عدة معايير، تم توزيعها إلى أربعة محاور، الأول خاص بمعايير التميز العلمى والفكرى أهمها، " التميز فى نشر الأبحاث العلمية، الحصول على مشروعات بحثية، الحصول على جوائز علمية من جهات متعددة " .

وأضاف عزيز أن المحور الثانى من التقييم يشمل الكفاءة التنظيمية والمهارات القيادية وأهمها، " تولى مواقع قيادية، المشاركة فى التخطيط الاستراتيجى، المشاركة فى توليد موارد ذاتية، ابتكار آليات بالجامعة لخدمة المجتمع فى مختلف الجوانب، والمساهمة فى ابتكار آليات لربط الجامعة بالصناعة وقضايا المجتمع.

أما المحور الثالث للتقييم بلجنة اختيار العمداء، فيوضح الدكتور أحمد عزيز أنه يهتم بالقيم الحاكمة والتفاعل الإيجابى فى ضوء الحفاظ على الهوية المصرية وأهمها، " المشاركة فى ربط الجامعة بالجامعات الأجنبية، الإلمام بأكثر من لغة أجنبية بطلاقة، التوازن النفسى والاجتماعى، التمتع بسمعة طيبة والالتزام، واحترامه بين العاملين .

وتنتهي المعايير بالمشروع المتقدم من المرشح لتطوير الجامعة من حيث " الجودة، وتطوير الجهاز الإدارى، تحسين وضع الطلاب والخريجين، تحسين وضع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتنمية قدراتهم، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحسين وتطوير التعليم والتعلم، تحسين البحث العلمى، الدراسات العليا واستيفاء البرامج لمواصفات الخريج المستهدفة "

وأشار عزيز إلى أن قوائم المرشحين لمنصب عميد كية الآثار ضمت " الدكتور علي محمد الأنصارى، والدكتورعبد الناصر محمد حسن ياسين، والدكتور محمد عبد الرؤوف عبد الرحمن الجوهرى "، أما القائمة الخاصة بمرشحى عمادة كلية الآداب فضمت " الدكتوربهاء محمد محمد عثمان، والدكتور محمود أحمد محمود حجاب، الدكتور جمال أحمد طه على، والدكتورفتوح أحمد خليل رشوان، والدكتور كريم مصلح صالح، والدكتورعطية أبو زيد محجوب".

جدير بالذكر، أن لجنتى الاختيار بكليتى الآثار والآداب، شملت بجانب رئيس الجامعة والدكتور فايز الحصرى " الدكتور حمدى الديب، والدكتور حمزة عبد العزيز، والدكتور فهيم فتحى " وذلك فيما يخص كلية الآثار، والدكتور حمدى الديب، والدكتور أحمد يوسف، والدكتور عبد الرؤوف الضبع، وذلك على صعيد لجنة الاختيار لكلية الآداب .

من المنتظر أن تنعقد لجنة اختيار العمداء مرة أخرى يومى 14،13 من الشهر الحالى لتقييم مرشحى كليتى الطب والألسن .