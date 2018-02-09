انتشار الكلاب الضالة داخل مركز شباب قرية السيالة بدمياط

انتشار الكلاب الضالة داخل مركز شباب قرية السيالة بدمياطالجمعة، 09 فبراير 2018 03:00 ص
دمياط عبده عبد البارى
عبرأهالى قرية السيالة التابعة لمركز دمياط عن استيائهم من انتشار الكلاب الضالة بمختلف شوارع القرية فضلا عن تواجد عدد كبير منها داخل مركز الشباب.
وأكد الأهالى أنهم تواصلوا مع مسئولى محافظة دمياط ومديرية الطب البيطرى من أجل تكثيف حملات مكافحة انتشار الكلاب الضالة التى تمثل خطورة على مرمى وبخاصة الأطفال.
وأوضح الأهالى أن الكلاب الضالة هاجمت تلاميذ المدارس عدة مرات وتصاعدت الأزمة بسيطرة الكلاب الضالة على ملعب مركز الشباب ومنعت الشباب من ممارسة كرة القدم داخل الملعب.
ورصدت عدسة اليوم السابع تجمعا لأكثر من 15 كلبا ضالا داخل ملعب النجيل الصناعى لمركز شباب القرية .
وقال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لليوم السابع أنه كلف الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بتكثيف الحملات لمكافحة الكلاب الضالة بالقرية بناء على الشكاوى التى وردت إليه.
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ارجوكم
رجاء
انزلوا من فضلكم بميادين العباسيه عند مترو الانفاق وميدان صلاح الدين وميدان الاسماعيليه مصر الجديده . عدد الكلاب لايقل عن عشرين مقبلين الزياده تهاجمها واطفالنا وتهاجم السيارات ومبنامش طول الليل من أصواتهم المفترسه .اين البيئه ازاى اسيطر على كوارث زى دي على مستوي كل المحافظات. اصبحنا غير آمنين في الطرقات