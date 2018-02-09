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اليمن: مقتل 36 حوثيا بينهم قيادى بارز فى الجوف

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:03 ص
اليمن: مقتل 36 حوثيا بينهم قيادى بارز فى الجوف الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ
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قتل 36 من ميلشيات الحوثى من بينهم قيادى حوثى يدعى محسن محمد الغريبي، الملقب بـ "الرعوي" فى محافظة الجوف اليمنية.


وأفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية، الخميس، أن الجيش اليمنى تصدى لهجوم نفذه الحوثيون على برط العنان فى محافظة الجوف.


وذكرت القناة أن طيران التحالف استهدف بغارات جوية دقيقة ثلاثة تشكيلات عسكرية تابعة للحوثيين، ودمر التحالف أيضا مضاد طائرات حاولت الميليشيات استخدامه فى استهداف مقاتلة للتحالف بالمحافظة.


وكان التحالف قد دمر صباح أمس، مركبات وآليات عسكرية حوثية فى محافظة الجوف، كانت فى طريقها إلى إمداد الجبهات التى تسيطر عليها الميليشيات.

 


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