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اليمن: مقتل امرأة وطفل فى قصف صاروخى لمليشيات الحوثى شرق تعز

الجمعة، 09 فبراير 2018 11:17 م
اليمن: مقتل امرأة وطفل فى قصف صاروخى لمليشيات الحوثى شرق تعز العنف فى اليمن- أرشيفية


أ ش أ
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أفاد مصدر طبى فى تعز، الجمعة، بمقتل امرأة وطفل إثر قصف عشوائى بصاروخ (كاتيوشا) أطلقته مليشيات الحوثى على حى ثعبات السكنى شرق مدينة تعز، مشيرا إلى أن الصاروخ الحوثى استهدف منزل مواطن كانت تتواجد فيه الضحيتان.


وذكرت مصادر يمنية - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية مكثفة الاحياء الشرقية لمدينة تعز وقرى شرقى جبل صبر


وكان الجيش اليمنى بدعم التحالف تمكن، أمس الخميس، من قتل 6 قياديين حوثيين، و50 عنصرا آخرين من المليشيات، فى معارك دارت بمنطقة (طيبة) فى محور صعدة ، كما أعلن الجيش اليمنى أن قواته تمكنت من تحرير جبل حيد الحمام فى مديرية مقبنة غرب محافظة تعز من قبضة مليشيا الحوثى

 

 


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