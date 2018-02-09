اليمن: مقتل امرأة وطفل فى قصف صاروخى لمليشيات الحوثى شرق تعز

اليمن: مقتل امرأة وطفل فى قصف صاروخى لمليشيات الحوثى شرق تعزالجمعة، 09 فبراير 2018 11:17 م
العنف فى اليمن- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق
أفاد مصدر طبى فى تعز، الجمعة، بمقتل امرأة وطفل إثر قصف عشوائى بصاروخ (كاتيوشا) أطلقته مليشيات الحوثى على حى ثعبات السكنى شرق مدينة تعز، مشيرا إلى أن الصاروخ الحوثى استهدف منزل مواطن كانت تتواجد فيه الضحيتان.
وذكرت مصادر يمنية - وفقا لقناة ( العربية الحدث ) الإخبارية - أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية مكثفة الاحياء الشرقية لمدينة تعز وقرى شرقى جبل صبر .
وكان الجيش اليمنى بدعم التحالف تمكن، أمس الخميس، من قتل 6 قياديين حوثيين، و50 عنصرا آخرين من المليشيات، فى معارك دارت بمنطقة (طيبة) فى محور صعدة ، كما أعلن الجيش اليمنى أن قواته تمكنت من تحرير جبل حيد الحمام فى مديرية مقبنة غرب محافظة تعز من قبضة مليشيا الحوثى
إضافة تعليق
حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة
الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة