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الجمعة، 09 فبراير 2018 09:40 م
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اليابان: العثور على جزء من طائرة عسكرية أمريكية سقط فى جزيرة أوكيناوا

الجمعة، 09 فبراير 2018 09:03 م
اليابان: العثور على جزء من طائرة عسكرية أمريكية سقط فى جزيرة أوكيناوا رئيس الوزراء اليابانى شنزوا آبي


(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الدفاع اليابانية ، اليوم الجمعة ، عن العثور على جسم يزن 13 كيلو جراما بعد سقوطه من طائرة نقل عسكرية أمريكية من طراز (أوسبري)، بالقرب من إحدى الجزر فى محافظة أوكيناوا اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن وزير الدفاع اليابانى ايتسونورى أونوديرا إعرابه عن خيبة أمله إزاء تأخر الجيش الأمريكى فى إبلاغ الجانب اليابانى بسقوط هذا الجزء من الطائرة .

وقال أونوديرا إنه يعتقد أن الجيش الأمريكى على علم بحادث سقوط الجسم من الطائرة منذ أمس الخميس ، إذ أن طائرة من طراز (أوسبرى) قد هبطت فى قاعدة (فوتينما) الأمريكية بمحافظة أوكيناوا فى ذلك اليوم.

من جانبها ، طالبت حكومة أوكيناوا قوات المارينز الأمريكية بعدم الطيران مجددا باستخدام طائرات "أوسبري" ، وقال حاكم أوكيناوا تاكيشى أوناجا "لا يسعنى سوى أن أعرب عن غضبى الشديد إزاء حقيقة مشاهدة حادث جديد".

وعثر أحد سكان أوكيناوا ، صباح اليوم فى البحر بالقرب من جزيرة إيكيى شرق أوكيناوا ، على جزء من طائرة (أوسبري) الأمريكية، قبل أن يقوم باستعادته.

وفى وقت لاحق اليوم ، اعترفت قوات المارينز الأمريكية بأن وحدة تابعة لها قد أبلغت أمس الخميس بفقدان جزء من طائرة (أوسبري).

ويأتى الحادث عقب سلسلة من حوادث الهبوط الاضطرارى لطائرات تابعة للبحرية الأمريكية فى جزيرة أوكيناوا التى تستضيف معظم المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان.

ومن بين الوقائع التى حدثت مؤخرا، هبطت طائرة نقل هليكوبتر تابعة لمشاة البحرية الأمريكية اضطراريا فى شاطئ فى أوكيناوا بسبب عطل فني. وقبل ذلك سقطت نافذة زجاجية من طائرة عسكرية فى ملعب مدرسة فى الجزيرة.

ومثل تلك الحوادث، إضافة إلى ارتكاب أفراد من الجيش الأمريكى جرائم جنائية فى بعض الأحيان، دفعت المعارضة اليابانية إلى الاحتجاج على الوجود الأمريكى على الجزيرة.

وتستضيف أوكيناوا، التى تحظى بموقع استراتيجى على حافة بحر الصين الشرقى وظلت تحت الاحتلال الأمريكى حتى عام 1972، نحو 30 ألف جندى أمريكى يعيشون ويعملون فى قواعد عسكرية تغطى خُمس مساحة الجزيرة.

 


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اليابان

طائرة عسكرية أمريكية

جزيرة أوكيناوا

امريكا



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