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النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب حريق مزرعة موسى مصطفى

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل تقرير المعمل الجنائى لكشف سبب حريق مزرعة موسى مصطفى موسى مصطفى موسى


كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار مدحت هانى تقرير المعمل الجنائي، بشأن الحريق الذى اندلع داخل مزرعة مملوكة للمرشح الرئاسي موسي مصطفى موسي، للوقوف على ظروف وملابسات الحريق، واستكمال التحقيقات في القضية.

وكشفت التحقيقات أن عاملان بالمزرعة أوقدا النار للتدفئة، فامتدت شعلة لهب الى أشجار الزينة بالمزرعة مما أسفر عن اشتعال النيران بها.

واضافت التحقيقات، أن سيارات الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران التى اشتعلت بالمزرعة الكائنة بأبو النمرس بجنوب الجيزة والتى تبلغ مساحتها 25 فدان.

 


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