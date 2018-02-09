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الجمعة، 09 فبراير 2018 04:09 م
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المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تؤيد خطة الدولة لمواجهة العناصر الارهابية

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:07 م
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تؤيد خطة الدولة لمواجهة العناصر الارهابية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف


كتب لؤى على
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أعلنت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف عن تأييدها التام  لخطة الدولة لمواجهة العناصر الإرهابية في سيناء وغيرها من مناطق الجمهورية، التي أعلنت عنها القوات المسلحة ووزارة الداخلية صباح اليوم. 
 
كما دعت المنظمة جميع أبناء الشعب المصري إلى ضرورة التضامن مع رجال الجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة من أجل مواجهة حاسمة للإرهاب الأسود وجرائمه الشنعاء، وإلى التكاتف والتعاون في هذه المواجهة، وعدم التستر على هؤلاء المجرمين، أو مد يد العون لهم بأي سبيل من السبل.
 
فيما أشار بيان المنظمة إلى أن هؤلاء المجرمين قد باعوا أنفسهم للشيطان، فنقضوا العهد مع الله تعالى، وتناسوا تعاليمه وأوامره، بل وجعلوا من أنفسهم أداة لينة في يد أعداء الإسلام، يستخدمونها لتشويه صورته، والتشكيك في رسالته.
 
كما تقدمت المنظمة في ختام البيان بخالص الشكر لأبناء سيناء الحبيبة خصوصا وأبناء مصر عموما على ما يقدمونه من تضحيات في سبيل وطنهم، داعية الله تعالى أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
 

 


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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

سيناء



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