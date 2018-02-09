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المرور يضبط 7 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:06 م
المرور يضبط 7 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة المرور - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة.

وتمكنت الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7 آلاف مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 113 مخالفة تجاوز سرعات و 2109 مخالفات نموذج 125.

كما تم رصد 92 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 47 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 27 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 79 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 42 دراجة بخارية وسيارة.

 

 

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