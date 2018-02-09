المرور يضبط 48 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعة

المرور يضبط 48 ألف مخالفة متنوعة بمحاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعةالجمعة، 09 فبراير 2018 02:19 م
المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشوارع أعلى محاور المحافظات، ولتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء عصمت الأشقر مساعد وزير الداخلية للمرور، عن ضبط 48832 مخالفة مرورية متنوعة بينها 7361 مخالفة تجاوز السرعات المقررة، و3241 دراجة نارية مخالفة، و42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
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