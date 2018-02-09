"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 378 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 378 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبرالجمعة، 09 فبراير 2018 01:00 ص
حملات مرورية - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 378 مخالفة مرورية متنوعة، منها 192 مخالفة نموذج 125 و 27 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز 13 مركبة توك توك وضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
إضافة تعليق
مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو
من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة