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"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 378 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 09 فبراير 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 378 مخالفة متنوعة بمدينة 6 أكتوبر حملات مرورية - ارشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية.

 

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 378 مخالفة مرورية متنوعة، منها 192 مخالفة نموذج 125 و 27 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  13 مركبة توك توك وضبط 19 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

 

 


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