المبعوث الأممى لليمن يثمّن جهود سلطنة عمان لتسوية النزاع فى صنعاء





مسقط (أ ش أ)

ثمّن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الجهود التى تبذلها سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، لإنهاء الحرب فى اليمن والتوصل إلى تحقيق تسوية سلمية شاملة للصراع.

وقال ولد الشيخ - الذى تنتهى فترة عمله نهاية الشهر الجارى- فى حديث لوكالة الأنباء العمانية،"لمست خلال فترة عملى كمبعوث للأمم المتحدة دور السلطنة الإيجابى فى المنطقة وهو ما يعكس توجهاتها بالنظر إلى القضايا العربية بجدية"، مؤكدا احتفاظها بمصداقيتها مع الجميع.

وأضاف ولد الشيخ أن السلطنة قدمت للشعب اليمنى كافة التسهيلات والمساعدات خلال الأزمة عبر استضافة اليمنيين المرضى والجرحى وتقديم العلاج لهم فى مستشفيات السلطنة.

ووصف ولد الشيخ الوضع فى اليمن بـ "المأسوى والكارثي" مشيرًا إلى أن الشعب اليمنى يعانى حاليًا من أزمة إنسانية، حيث وصلت الكوليرا إلى أرقام تجاوزت المليون حالة وانتشار مرض الديفتيريا وسوء تغذية للأطفال، إضافة إلى وجود مجاعة فى بعض المناطق.