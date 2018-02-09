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القومى للمرأة بكفر الشيخ يدعو الشعب المصرى للوقوف خلف القيادة السياسية

الجمعة، 09 فبراير 2018 06:57 م
القومى للمرأة بكفر الشيخ يدعو الشعب المصرى للوقوف خلف القيادة السياسية القومى للمرأة بكفر الشيخ - أرشيفية


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ وجميع عضواته وأعضائه، الدعم الكامل لخطة المجابهة الشاملة التى أطلقها الجيش المصرى العظيم بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صباح اليوم ضد التنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، بالتعاون مع قوات الشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة .

وأكد فرع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة هدى الطنباري ، في بيان لها ، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة المصرية تخوض حرباً شرسة ضد الإرهاب ، ويقدمون أرواح أبنائهم الطاهرة فداءا للوطن  ،  للحفاظ على استقراره وأمنه وسلامته، ويشدد  فرع المجلس لكفر الشيخ من عزيمة أهالى سيناء ، داعيا الله أن يحفظهم آمنين وأن يمكنهم من تطهير سيناء .

وأضاف البيان، أن عضوات فرع المجلس بكفر الشيخ ، تشدن  بأمهات وزوجات أبطال الجيش والشرطة المصرية ممن يقفون الآن فى الصفوف الأمامية فى مواجهة قوى الارهاب الغاشم وجها لوجه ، داعيا الله أن يحفظهم لوطنهم وأسرهم ، وأن يعودوا سالمين منتصرين، وأن ينصر مصر الغالية نصرا عظيما .

وأكد بيان فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن فرع  المجلس يدعوا جموع الشعب المصرى وجميع مؤسساته وهيئاته بالوقوف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب حتى تنتصر الدولة المصرية..حفظ الله مصر أمنه مستقرة 

 

 

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