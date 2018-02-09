القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد أبوالدهب نائب مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كل من المتهم "إسلام.م.ا"31 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض"سنجة" والمتهم "حسين.م.إ"27 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة شرق وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "محمود.ا.م"18 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "السيد.ص.ت"28 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "على.م.م"20 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.