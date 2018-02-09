القبض على صاحب مقهى هارب من 23 حكما قضائيا فى الإسماعيلية

القبض على صاحب مقهى هارب من 23 حكما قضائيا فى الإسماعيليةالجمعة، 09 فبراير 2018 10:50 م
العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على صاحب مقهى هارب من 23 حكما قضائيا، بلغ إجمالى العقوبة فيهم 12 سنة و6 شهور، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
وتلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط المتهم "محمد.ف.س" 45 عاما صاحب مقهى ومقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى 23 حكما قضائيا والمقضى فيهم بالحبس 12 سنة و6 شهور بتهم "تبديد، سرقة كهرباء"، وتم التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
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