القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاسماعلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من القبض على 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عاصم مأمور قسم ثالث الاسماعيلية من المواطن صابر حسين طة 58 عاما يفيد سرقة سيارته رقم 121672ملاكي الاسماعيلية ماركة هيونداي اكسنت موديل 2006 فضي اللون من أسفل مسكنه بجوار مدرسة الفاروق عمر الثانوية دائرة القسم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد مدحت منتصر رئيس المباحث الجنائية ضم المقدم محمد سليمان ومعاونيه النقباء إسلام مشهور وأحمد هديب وعصام شاهين ومحمد برعي.

وأوكل لفريق البحث سرعة القبض على اللصوص واستعادة السيارة المسروقة وتقديمهم للعدالة، وتوصلت تحريات فريق البحث أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى يضم كلا من المتهم " احمد. ا. ع "29 عاما ميكانيكي سيارات ومقيم بمنطقة حي السلام والمتهم "احمد . ح . ب" 22 عاما عفشجي سيارات ومقيم بشارع هدى شعراوي والمتهم " نادي . ع . م" 25 عاما ومقيم صهرجت الكبري بمحافظة الدقهلية.

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت اشراف احمد عبدالعزيز مدير المباحث وبرئاسة العميد محمد طلعت وكيل إدارة البحث الجنائى ضم الرائد ايهاب صالح رئيس مباحث قسم أول ومعاونيه.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعاً وبمناقشتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بمضمونها ، وأضافوا بإرتكابهم واقعة سرقة السيارة ملاكى الإسماعيلية وبحوزتهم السيارة المبلغ بسرقتها.

واعترف المتهمون أمام المستشار محمد النحاس بارتكابهم وقائع السرقات،وبسرقة سيارتين ماركة هيونداي والمبلغ بسرقتهما فى المحاضر ارقام 80 و313 لسنة 2018 جنح ثالث.

وبإرشادهما تم ضبط السيارتين المبلغ بسرقتهما تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبسهم4 أيام على ذمة التحقيق.