العراق: يجب إجراء الانتخابات فى موعدها حفاظا على سيادة الدستور

العراق: يجب إجراء الانتخابات فى موعدها حفاظا على سيادة الدستورالجمعة، 09 فبراير 2018 01:02 ص
رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
أ ش أ
إضافة تعليق
أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، الخميس، أن الحكومة بدأت العمل فى المصالحة المجتمعية بعد تحرير الأراضى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات فى وقتها المحدد حفاظا على سيادة الدستور.
وقال مكتب العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل فى مكتبه وفدا من المعهد الأمريكى للسلام ، موضحا أن الوفد أشاد بالانتصارات التى تحققت ضد (داعش) وتحرير أرض العراق من الارهاب ، وكذلك خطة الحكومة لإعادة أعداد كبيرة من النازحين الى مناطقهم المحررة.
وأشار رئيس الوزراء العراقى الى وجود ثقة كبيرة من المواطنين بالأجهزة الأمنية وأضاف "رسالتنا للكتل السياسية هى أننا حاربنا (داعش) معا ، فلنعمل معا لإعادة الإعمار".
إضافة تعليق
مصر على طريق الخير.. الرئيس يفتتح أول مراحل الـ100 ألف صوبة.. وضع حجر أساس 576 بيتا بالعاشر و2374 بأبوسلطان.. السيسي للحكومة عن حقوق عمال اليومية: اعملوها بقانون.. ويوجه بتمويل شباب المبتكرين بدون فائدة.. فيديو
من الأرصاد الجوية للمواطنين: احذروا الشتاء يعود من جديد.. بدء انكسار الموجة الحارة الأحد المقبل.. أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على القاهرة الثلاثاء.. شبورة مائية على الطرق الزراعية.. وانخفاض الحرارة بمعدل 10 درجات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة