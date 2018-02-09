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الجمعة، 09 فبراير 2018 05:48 م
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العثور على عامل مشنوقا داخل مدرسة ابتدائية بسوهاج

الجمعة، 09 فبراير 2018 03:00 م
العثور على عامل مشنوقا داخل مدرسة ابتدائية بسوهاج اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج


سوهاج محمود مقبول
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يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج برئاسة الرائد على الصغير مباحث المركز جهودهم من أجل كشف غموض العثور على عامل مشنوقا ومعلقا بماسورة صرف صحى داخل محل عمله بمدرسة باجا الإبتدائية.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من العميد وئل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود بلاغا بالعثورعلى عامل جثة هامدة بمدرسة باجا الإبتدائية دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة سوهاج والنقيب أحمد خلف الله معاون مباحث المركز بالعثور على محمد . م . م مواليد 66 عامل بمدرسة باجا الإبتدائية جثة هامدة معلقة بالشال الخاص  به من رقبته بماسورة الصرف الصحى الخاصة بالمدرسة.

وأشارت التحريات، إلى أن نجلته هي من قامت بإكتشاف الواقعة حيث انها ذهبت للمدرسة للبحث عنه عقب تأخره عن العودة للمنزل فوجدته على هذه الحالة وقامت بالإبلاغ.

تم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى في الواقعة وجار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


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