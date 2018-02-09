السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المقطم دون إصابات

سيارة إطفاء -أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى المقطم، حيث انتقلت سيارات الإطفاء لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة، دون وقوع إصابات.
وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى المقطم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.
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