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السكة الحديد للخدمات المتكاملة: نستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحا فى 2018

الجمعة، 09 فبراير 2018 12:00 ص
السكة الحديد للخدمات المتكاملة: نستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحا فى 2018 هشام عرفات وزير النقل


كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن الشركة تستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالى الجديد 2018.

 

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن إعادة خدمة نظافة القطارات الإسباني للشركة ساعدت فى زيادة إيراداتها فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة لزيادة الإيراد.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

الشامى

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