السكة الحديد للخدمات المتكاملة: نستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحا فى 2018





كتب رضا حبيشى

أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن الشركة تستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالى الجديد 2018.

وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن إعادة خدمة نظافة القطارات الإسباني للشركة ساعدت فى زيادة إيراداتها فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة لزيادة الإيراد.