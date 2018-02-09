السكة الحديد للخدمات المتكاملة: نستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحا فى 2018

السكة الحديد للخدمات المتكاملة: نستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحا فى 2018الجمعة، 09 فبراير 2018 12:00 ص
هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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أكد اللواء رفعت حتاتة، رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة، أن الشركة تستهدف تحقيق 20 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المالى الجديد 2018.
وأضاف رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" أن إعادة خدمة نظافة القطارات الإسباني للشركة ساعدت فى زيادة إيراداتها فضلاً عن الإجراءات التى اتخذتها الشركة لزيادة الإيراد.
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