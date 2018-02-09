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السكة الحديد تؤكد انتظام حركة القطارات على خط الصعيد

الجمعة، 09 فبراير 2018 02:11 م
السكة الحديد تؤكد انتظام حركة القطارات على خط الصعيد قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية


كتب رضا حبيشى
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أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة مسير القطارات على خط القاهرة ـ أسوان تعمل  بصورة طبيعية ومنتظمة ولا صحة لما تردد عن تعطل حركة قطارات الصعيد.

وناشدت هيئة السكة الحديد وفق بيان صفحى عدم الانسياق وراء الشائعات الغير صحيحة، لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين.

 

 


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السكة الحديد

قطارات الصعيد

حركة القطارات



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