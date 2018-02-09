السكة الحديد تؤكد انتظام حركة القطارات على خط الصعيد





كتب رضا حبيشى

أكدت هيئة السكة الحديد أن حركة مسير القطارات على خط القاهرة ـ أسوان تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة ولا صحة لما تردد عن تعطل حركة قطارات الصعيد.

وناشدت هيئة السكة الحديد وفق بيان صفحى عدم الانسياق وراء الشائعات الغير صحيحة، لما تسببه من ذعر بين جمهور المسافرين من الركاب عند كتابة أي أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى يخدم طبقة عريضة من المواطنين.