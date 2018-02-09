السقا رئيسا لشعبة الصيدليات بالقليوبية والبدوى سكرتيرا وعلوان ومنير نائبين

السقا رئيسا لشعبة الصيدليات بالقليوبية والبدوى سكرتيرا وعلوان ومنير نائبينالجمعة، 09 فبراير 2018 02:56 م
اجتماع شعبة الصيدليات بالغرفة التجارية بالقليوبية
كتب حسام الشقويرى
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انتهت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد الفيومى، رئيس الغرفة، من تشكيل مجلس إدارة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، حيث جاء التشكيل بفوز الدكتور أحمد السقا، بمنصب رئيس الشعبة، والدكتور حاتم البدوى، بمنصب السكرتير العام، وجاء كل من الدكتور عمر علوان، والدكتور محمد منير، نائبين، وجاءت النتيجة بالتزكية دون اللجوء إلى صندوق الاقتراع.
من جانبه، أعلن د. أحمد السقا، رئيس الشعبة، فى بيان اليوم الجمعة، أن مجلس الإدارة سيعقد أولى اجتماعاته خلال أيام قليلة، لوضع خطة شاملة للنهوض بمهنة أصحاب الصيدليات فى القليوبية، تزامنا مع ما تعانيه المهنة من أزمات وتحديات.
وأشار د. حاتم البدوى، سكرتير عام الشعبة، إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد يضم مجموعة من الشباب، الذى يمتلك الحماس والإصرار على إنجاز العديد من الملفات الهامة خلال الفترة المقبلة وأهمها تطوير الصيدليات وإدارة الصيدليات لمواكبة التطور السريع فى هذا المجال.
على جانب آخر، تقدم مجلس إدارة الشعبة بالشكر لرئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، د. محمد الفيومى، على دعمه الدائم للشعبة، والذى أشاد بجهود الشعبة وأنها من أكثر الشعب عملا ونشاطا بالغرفة.
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