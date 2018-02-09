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خالد صلاح
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الرئيس الموريتانى يبحث مع نظيره السنغالى سبل تعزيز العلاقات الثنائية

الجمعة، 09 فبراير 2018 04:01 ص
الرئيس الموريتانى يبحث مع نظيره السنغالى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الرئيس الموريتانى


أ ش أ
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 بحث الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، الخميس، مع نظيره السنغالى السيد ماكى صال، سبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين.

وقال مصدر رسمى - فى تصريح أمس - أن الجانبين بحثا أيضا خلال اللقاء المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس السنغالى قد وصل - فى وقت سابق اليوم - إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط على رأس وفد يضم وزير الخارجية السنغالى سيدى كى كابا، ووزير البترول والطاقة منصور المين كان، ووزير الصيد البحرى عمار كى ، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

 

 


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