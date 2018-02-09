الرئيس الفلبينى يلغى اتفاقية شراء طوافات كندية





دافاو (أ ف ب)

ألغى رئيس الفيليبين رودريجو دوتيرتى فجأة الجمعة، عقدا بقيمة 235 مليون دولار لشراء 16 مروحية من كندا بعد أن طلبت حكومة جاستن ترودو القيام بمراجعة بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقال "أريد أن أطلب من القوات المسلحة إلغاء الصفقة، لا تواصلوا العمل وبشكل ما سنبحث عن جهة أخرى" فى إشارة الى 16 طوافة من طراز بل 412 - إى.بى.آى التى أعلنت عنها الحكومتان هذا الأسبوع.

وقالت أوتاوا الخميس إنها بصدد مراجعة الاتفاق بسبب مخاوف تتعلق بسجل دوتيرتى فى حقوق الإنسان، والذى رُفعت ضده شكوى فى المحكمة الجنائية الدولية تتهمه "بالقتل الجماعى" لالاف المواطنين فى حربه على المخدرات.

وقالت مجموعة "بل هليكوبتر" فى الإعلان عن الصفقة إن الطوافة ستستخدم فى "مجموعة من العمليات مثل الإغاثة من الكوارث وعمليات البحث والإنقاذ ونقل الركاب والمعدات".

غير أن مانيلا قالت إن المروحيات ستستخدم أيضا فى عمليات "مكافحة الإرهاب" وضمنها عمليات إخلاء جنود يصابون أثناء محاربة المتمردين.