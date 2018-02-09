الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئ

الرئيس التونسى يقرر تمديد حالة الطوارئالجمعة، 09 فبراير 2018 11:05 م
الرئيس التونسى
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قرر الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي، اليوم الجمعة، تمديد حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من يوم، غد السبت، وحتى يوم 11 مارس المقبل.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - فى بيان- أن التمديد قرره رئيس الجمهورية بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومى والأوضاع على الحدود وفى المنطقة.
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