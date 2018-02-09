الحكومة تستهدف 30 مليار دولار صادرات بحلول 2020

الحكومة تستهدف 30 مليار دولار صادرات بحلول 2020الجمعة، 09 فبراير 2018 02:00 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب : مصطفى عبد التواب
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تستهدف الحكومة المصرية، تعزيز القدرات التنافسية للصادرات السلعية المصرية، لتصل إلى 22.5 مليار دولار بختام عام 2017-2018، وتستمر فى الارتفاع لتصل إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2019-2020.
وتستهدف خطة الحكومة متوسطة المدى بحسب ما ورد فى خطة العام الحالى، الاستمرار فى الاتجاه الصعودى لمعدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 6% بحلول عام 2019-2020، كما تهدف لزيادة مساهمة الاستثمار فى النمو ليبلغ معدلا الاستثمار حوالى 17% حتى نهاية عام 2017-2018، وارتفاع مساهمة صافى الصادرات فى النمو الاقتصادى المصرى.
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