video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 10 فبراير 2018 09:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش السورى يعلن طرد تنظيم داعش من محافظتى حماة وحلب

الجمعة، 09 فبراير 2018 10:10 م
الجيش السورى يعلن طرد تنظيم داعش من محافظتى حماة وحلب الجيش السورى- أرشيفية


أ ف ب
إضافة تعليق

أعلن الجيش السورى فى بيان، مساء الجمعة، طرد تنظيم داعش من كامل محافظتى حماة وحلب فى وسط وشمال البلاد، بعدما كان عاد إليهما قبل أسابيع.

وكان تنظيم داعش استغل المعارك الدائرة بين الجيش السورى والفصائل المسلحة وأبرزها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) ليتوسع قبل أسابيع فى المنطقة الحدودية بين محافظات حلب وحماة وادلب (شمال غرب).

وخاض الجيش السورى منذ نهاية العام الماضى معارك عنيفة فى مواجهة هيئة تحرير الشام فى ريف ادلب الجنوبى وتمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات وعلى مطار أو الضهور العسكري.

وعاد ليركز مؤخراً على تنظيم داعش، وشنّ منذ أسبوع هجمات ضده فى ريفى حماة وحلب.

وأعلن الجيش السورى فى بيان "أنجزت وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها القتالية بنجاح وحررت عدداً كبيراً من البلدات والقرى والمزارع فى أرياف حماة وحلب وإدلب".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يواصل ملاحقته لعناصر داعش فى أرياف حلب وحماة

الجيش السورى يستعيد السيطرة على 16 قرية بريفى حلب وحماة

الجيش السورى

اخبار العالم

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم

اخبار سوريا



لا تفوتك
فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

فيديو.. المتحدث العسكرى: "سيناء 2018" تستهدف السيطرة على منافذ الدولة

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

مفاجأة.. الأهلى يمنح إنبى 30% من قيمة بيع أو إعارة صلاح محسن

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

حلم الثلاثية التاريخية يقترب.. برشلونة يكتب التاريخ فى ليلة الصعود لنهائى كأس ملك إسبانيا.. البارسا يصطاد "خفافيش فالنسيا" بثنائية ويضرب موعداً مع إشبيلية فى مشهد الختام.. وأرقام قياسية بالجملة

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

الناجى الوحيد من حادث "أسانسير مستشفى بنها": فقدت أبى و5 من أفراد أسرتى.. أحمد عبدالنبى لـ"اليوم السابع": شاهدت أختى تصارع الموت.. وأمى حاولت طمأنتى قبل وفاتها.. والإعدام يجب أن يكون مصير من دمروا حياتى

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

عادل إمام يصور "عوالم خفية" لمدة أسبوع فى الإسكندرية

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

مروان محسن يعلن جاهزيته لقيادة هجوم الأهلى أمام المقاولون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة