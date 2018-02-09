الجيش السورى يعلن طرد تنظيم داعش من محافظتى حماة وحلب





أ ف ب

أعلن الجيش السورى فى بيان، مساء الجمعة، طرد تنظيم داعش من كامل محافظتى حماة وحلب فى وسط وشمال البلاد، بعدما كان عاد إليهما قبل أسابيع.

وكان تنظيم داعش استغل المعارك الدائرة بين الجيش السورى والفصائل المسلحة وأبرزها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) ليتوسع قبل أسابيع فى المنطقة الحدودية بين محافظات حلب وحماة وادلب (شمال غرب).

وخاض الجيش السورى منذ نهاية العام الماضى معارك عنيفة فى مواجهة هيئة تحرير الشام فى ريف ادلب الجنوبى وتمكن من السيطرة على عشرات القرى والبلدات وعلى مطار أو الضهور العسكري.

وعاد ليركز مؤخراً على تنظيم داعش، وشنّ منذ أسبوع هجمات ضده فى ريفى حماة وحلب.

وأعلن الجيش السورى فى بيان "أنجزت وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة عملياتها القتالية بنجاح وحررت عدداً كبيراً من البلدات والقرى والمزارع فى أرياف حماة وحلب وإدلب".