الجيش السورى يستعيد السيطرة على 16 قرية بريفى حلب وحماة

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استعادت وحدات الجيش السورى، اليوم الجمعة، السيطرة على 16 قرية وبلدة بريفى حلب وحماة، خلال العمليات العسكرية ضد إرهابيى تنظيم "داعش"، فى المنطقة الممتدة بين ريفى حلب الجنوبى وحماة الشمالى الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وحدات الجيش العربى السورى بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة واصلت تقدمها فى الجيب الذى ينتشر فيه إرهابيو تنظيم داعش فى المنطقة الممتدة بين ريفى حلب الجنوبى وحماة الشمالى الشرقى، مستعيدة السيطرة على قرى وبلدات (ارتوازية مخلاف، مخلاف، رسم جب الحملان، جب الجملان، عين النعجة، رسم الداب، رسم الضبع، معر شمالى، معر جنوبى، كوريج، تل شويح، رسم السبل، أبو عجوة شرقى، تبارة الجريرة، المويلح وأبو عجوة غربى".

وأشارت الوكالة إلى أن المواجهات العنيفة التى خاضتها القوات السورية بالتعاون مع القوى الرديفة والحليفة ضد تنظيم داعش الإرهابى، أسفرت عن مقتل عدد من إرهابيى التنظيم المنتشرة فى المنطقة، وتدمير أسلحة وآليات لهم، لافتة إلى أن وحدات الهندسة تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التى زرعها الإرهابيون فى هذه القرى.