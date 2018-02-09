الجيش الباكستانى يقضى بإعدام 7 إرهابيين متورطين بهجمات





روالبندى (أ ف ب)

قضت محاكم عسكرية باكستانية بإعدام سبعة مسلحين متورطين بعدة هجمات استهدفت قوات الأمن وخلفت عشرات القتلى بينهم مدنيون، وفقا لما أعلن قائد الجيش الجمعة.

ولم يتضمن البيان الصادر عن الجهاز الإعلامى التابع للجيش الباكستانى الكثير من التفاصيل عن الهجمات التى أدين كل مشتبه بارتكابها لكنه أشار إلى أن الاعتداءات بمجملها أسفرت عن مقتل 85 شخصا وإصابة 109.

وفى إشارة إلى أن المعتقلين هم "إرهابيون مسلحون"، وذكر البيان أنهم "تورطوا فى جرائم مشينة ترتبط بالإرهاب، بينها قتل مدنيين أبرياء والاعتداء على وكالات تطبيق القانون والقوات المسلحة فى باكستان".

ولم يحدد المنظمات التى ينتمى إليها هؤلاء.